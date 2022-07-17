Экс-премьер Британии Блэр предупредил о геополитических изменениях, которые произойдут из-за войны РФ против Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр прогнозирует, что после войны РФ против Украины мир больше не будет однополярным, а Китай бросит вызов западной цивилизации
Об этом Блэр заявил во время лекции, организованной британско-американским Фондом Дитчли .
По его словам, война РФ против Украины приведет к величайшим геополитическим изменениям в мире, но в них главную роль будет играть Китай, а не Россия.
"Наибольшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет по меньшей мере биполярным, возможно многополярным", - сказал Блэр, занимавший пост премьера Британии в 1997-2007 годах.
Он подчеркнул, что Китай уже второй по силе сверхдержавой в мире, он сравнялся с США во многих технологических отраслях. В нем проживает 1,3 млрд человек, что больше, чем население Европы и Северной Америки.
"Это древняя цивилизация, одна из самых выдающихся культур, а люди становятся все более образованными и богатыми. Так что место Китая как сверхдержавы является естественным и оправданным. Это не Советский Союз", - пояснил Блэр и добавил, что союзниками КНР могут стать Иран и Россия.
Он подчеркнул, что за действиями российского диктатора Владимира Путина в Украине внимательно следят в Пекине, где не скрывают своего желания поглотить Тайвань.
"Я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается", - предупредил Блэр.
- 16 июля Wall Street Journal сообщил, что китайские компании продают РФ товары , необходимые ей для продолжения войны в Украине.
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