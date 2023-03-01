Экс-председателю Нафтогаза Андрею Коболеву назначили меру пресечения
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила Коболеву залог в размере 229 миллионов гривен
Об этом сообщил корреспондент Еспресо Дмитрий Дидора из зала суда.
Суд также возложил на бывшего главу Нафтогаза Коболева обязанности являться к прокурорам и детективам, сдать паспорта, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями и сообщать о своем местонахождении.
Согласно постановлению суда, Коболев должен внести деньги в течение пяти дней с момента оглашения решения. Срок действия обязательств – два месяца.
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Специальная антикоррупционная прокуратура продлила досудебное расследование до 19 апреля.
- 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение по обвинению в завладении более 229 млн грн.
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