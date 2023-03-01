Об этом сообщил корреспондент Еспресо Дмитрий Дидора из зала суда.

Суд также возложил на бывшего главу Нафтогаза Коболева обязанности являться к прокурорам и детективам, сдать паспорта, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями и сообщать о своем местонахождении.

Согласно постановлению суда, Коболев должен внести деньги в течение пяти дней с момента оглашения решения. Срок действия обязательств – два месяца.

Читайте также: Миллионные заработки Коболева: как он стал самым высокооплачиваемым руководителем энергетических компаний Европы

Специальная антикоррупционная прокуратура продлила досудебное расследование до 19 апреля.