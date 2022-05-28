Экс-председатель КСУ Тупицкий назвал решение об объявлении его в международный розыск незаконным

Об этом он сказал в комментарии к проекту Радио Свобода "Схемы" .

Тупицкий заявил, что считает решение суда о международном розыске "незаконным", а само дело - "сведением счетов", но не назвал имен заказчиков.

Экс-председатель КСУ подтвердил, что на лежащих в основе дела записях - его голос.

Напомним, отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сбежал в Вену. Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу.

В мае 2021 года следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей. Следователи Государственного бюро расследований 19 января объявили подозрение экс-председателю Конституционного Суда Украины Тупицкому по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). 16 июля Тупицкому объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экс-президента Украины Виктора Януковича.

США ввели санкции против отстраненного председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.

27 мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск .