Экс-председатель КСУ Тупицкий назвал решение об объявлении его в международный розыск незаконным
Выехавший за границу бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий отреагировал на объявление его в международный розыск
Об этом он сказал в комментарии к проекту Радио Свобода "Схемы" .
Тупицкий заявил, что считает решение суда о международном розыске "незаконным", а само дело - "сведением счетов", но не назвал имен заказчиков.
Экс-председатель КСУ подтвердил, что на лежащих в основе дела записях - его голос.
- Напомним, отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сбежал в Вену. Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту незаконного бегства за границу.
- В мае 2021 года следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении Александра Тупицкого. Его обвиняют в подкупе свидетелей. Следователи Государственного бюро расследований 19 января объявили подозрение экс-председателю Конституционного Суда Украины Тупицкому по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). 16 июля Тупицкому объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий должен принять участие в возвращении в "легитимное поле" экс-президента Украины Виктора Януковича.
- США ввели санкции против отстраненного председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.
- 27 мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск .
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