Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Представители ДБР предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС: ее готовил бывший правоохранитель из Донецкой области и его сообщник.

Экс-правоохранитель после частичной временной оккупации Донецкой области стал сотрудничать с врагом.

"Поддерживая идею "русского мера", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он заранее скрыл взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном схроне недалеко от ТЭС, но на территории, которая подконтрольна Украине. А осуществить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через социальные мессенджеры", - проинформировала пресс-служба.

Так, ДБР установило факт подготовки диверсии, место хранения взрывчатки и предотвратило теракт.

Фигуранту дела заочно сообщили о подозрении по статьям УКУ о государственной измене и совершении диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113).

Служба безопасности Украины идентифицировала и задержала двух российских агентов. В частности, один мобилизовался в ВСУ и сливал врагу позиции в Донецкой области.

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