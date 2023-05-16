Экс-посол США в РФ: России нельзя доверять, любые вопросы нужно решать с позиции силы и уверенности
Экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что не может быть никакого доверия к РФ, а какие-либо вопросы, связанные с ней, нужно решать с позиции силы и уверенности
Об этом сообщает Укринформ.
Он также отметил, что у россиян никогда не следует ничего просить.
"Мы должны подходить к любому предложенному взаимодействию или переговорам с позиции силы и уверенности", - отмечает экс-посол.
Салливан отметил, что России нельзя доверять и необходимо проверять все ее действия. В подтверждение своих слов он напомнил, что в 2022 году Кремль утверждал, что не намерен нападать на Украину.
Экс-посол отметил, что в таких условиях сложно вести дипломатию, однако от этого зависят национальные интересы США,
"Но наши интересы не требуют умолять россиян о диалоге, будь то контроль над вооружениями или война в Украине. А они хотят именно этого. И это приведет лишь к новым провалам в политике", - заявил чиновник.
Салливан подчеркнул, что "Россия под руководством Путина является непримиримым противником Соединенных Штатов". По его словам, необходимо создавать архитектуру безопасности в рамках НАТО, а также посредством интенсивной двусторонней и многосторонней дипломатии, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и остальной мир от российской агрессии.
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