Об этом сообщает Укринформ.

Он также отметил, что у россиян никогда не следует ничего просить.

"Мы должны подходить к любому предложенному взаимодействию или переговорам с позиции силы и уверенности", - отмечает экс-посол.

Салливан отметил, что России нельзя доверять и необходимо проверять все ее действия. В подтверждение своих слов он напомнил, что в 2022 году Кремль утверждал, что не намерен нападать на Украину.

Экс-посол отметил, что в таких условиях сложно вести дипломатию, однако от этого зависят национальные интересы США,

"Но наши интересы не требуют умолять россиян о диалоге, будь то контроль над вооружениями или война в Украине. А они хотят именно этого. И это приведет лишь к новым провалам в политике", - заявил чиновник.

Салливан подчеркнул, что "Россия под руководством Путина является непримиримым противником Соединенных Штатов". По его словам, необходимо создавать архитектуру безопасности в рамках НАТО, а также посредством интенсивной двусторонней и многосторонней дипломатии, чтобы защитить не только Украину, но и Европу и остальной мир от российской агрессии.