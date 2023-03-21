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Экс-посол США в РФ Макфол предложил российским олигархам схему для выхода из санкций. У Путина отреагировали

21 мартa, 2023 вторник
20:27
война с Россией Майкл Макфол

Экс-посол США в России, координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфол предложил путь выхода из-под санкций для российских олигархов

Об этом он написал в своем блоге.

"Входящие в санкционную коалицию страны должны ввести ограничения против всех членов российского правительства, всех членов путинской партии "Единая Россия" и других российских партий, поддерживающих войну, всех российских миллиардеров, всех руководителей и членов правления государственных предприятий, а также всех путинских пропагандистов, включая артистов, поддерживающих войну", - написал Майкл Макфол.

Дипломат уверен, что ограничения должны быть введены в отношении должностей, а не конкретных лиц. Это позволит избежать неочевидной процедуры принятия решений об индивидуальных санкциях. Этот подход поставит влиятельных россиян перед выбором: уйти с должностей или попасть под санкции.

Кроме того, Макфол предложил новый подход к попавшим под санкции российским миллиардерам. Они могут выйти из-под санкций, если публично осудят войну и лично Путина, пожертвуют половину своего состояния на восстановление Украины, а также избавятся от капиталовложений в РФ.

Макфол также предложил ввести дополнительный налоговый сбор для россиян на восстановление Украины, который нужно будет платить за получение туристической визы.

В Кремле эту инициативу подвергли сомнению. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, этими предложениями вряд ли кто-то воспользуется.

"Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. У них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь в России, их бизнес и доход тоже возникает здесь. Поэтому такие предложения вряд ли будут восприняты кем серьезно", - заявил Песков на брифинге.

  • Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пора конфисковать российское имущество за рубежом – оно должно пойти на восстановление Украины и компенсацию за энергоносители для Европы.
Экономика
санкции против России
США
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