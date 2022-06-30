Об этом сказал директор Центра Евразии Атлантического Совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"У Украины есть шанс вернуть большинство, если не всю территорию, которая была захвачена Россией до 24 февраля. Если будет полная поддержка со стороны США и НАТО, чего еще не было на сегодняшний день", - сказал он.

Гербст отметил, что Украина уже получила большую поддержку от Запада, включая артиллерию дальностью 85 км, систем противовоздушной защиты и противокорабельные системы.

В то же время он добавил, что Украина нуждается в артиллерии дальностью 150 километров и более, а также авиации.

"Мы должны быть готовы к тому, что это будет достаточно долгая борьба. И надо, чтобы вы получили не только "Миги", но и F-14, F-15 самолеты позже", - сказал он.

"Если бы эти решения были приняты сегодня и эти виды вооружения предоставлялись сейчас Украине, то я не сомневаюсь, что вы бы могли перейти в наступление", - подчеркнул директор Центра Евразии Атлантического Совета.

Он также подчеркнул, что санкции против России начинают эффективно работать.

"Они будут разрушать не только экономику, но и военно-промышленный комплекс России", – сказал бывший посол.

"Наши экспортные ограничения серьезно влияют на способность России производить передовое оружие. Мы знаем, что все это нецеленаправленное, без разбора используемое ими оружие используется именно так потому, что у них нет уже высокоточного оружия. И мне кажется, что постепенно Россия истощится полностью", - резюмировал Джон Гербст.