Экс-посол США назвал механизм, благодаря которому удастся привлечь Путина к ответственности
Одним из методов, который поможет привлечь к ответственности президента РФ, может быть принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН
Об этом заявил экспосол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор.
По его словам, одним из вариантов является принятие резолюции Генассамблеи ООН – этот документ должен быть выработан вместе с правительством Украины и международным трибуналом.
"Второй вариант – это меньшие группы стран, например европейские страны, которые могли бы создать международный трибунал. США предложили гибридный вариант, который не понравился украинцам и другим. Но в его основе – идея интернационализации национального суда. То есть это мог быть украинский суд за международной поддержки", – сказал он.
Третьим вариантом Тейлор назвал идею рассмотрения иска в отношении Путина в одном из национальных судов третьих стран, к примеру, европейском, в юрисдикции которых есть преступление по совершению акта агрессии.
Кроме того, дипломат также высказался по поводу перспектив саммита НАТО, который вскоре состоится в Вильнюсе.
"Данное Украине в 2008 году обещание может воплотиться сейчас... На прошлой неделе министр Резников спросил нашу небольшую группу американских экспертов о политике открытых дверей НАТО. Он сказал: "Где эти двери, мы их не видим". В Вильнюсе мы должны их увидеть. Я так считаю", – сказал Тейлор.
- Кислица в Совбезе ООН озвучил два варианта выхода из ситуации для "криминального бункерного дедушки": либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера, покончившего с собой в конце Второй мировой войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное