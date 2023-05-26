Об этом заявил экспосол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор.

По его словам, одним из вариантов является принятие резолюции Генассамблеи ООН – этот документ должен быть выработан вместе с правительством Украины и международным трибуналом.

"Второй вариант – это меньшие группы стран, например европейские страны, которые могли бы создать международный трибунал. США предложили гибридный вариант, который не понравился украинцам и другим. Но в его основе – идея интернационализации национального суда. То есть это мог быть украинский суд за международной поддержки", – сказал он.

Третьим вариантом Тейлор назвал идею рассмотрения иска в отношении Путина в одном из национальных судов третьих стран, к примеру, европейском, в юрисдикции которых есть преступление по совершению акта агрессии.

Кроме того, дипломат также высказался по поводу перспектив саммита НАТО, который вскоре состоится в Вильнюсе.

"Данное Украине в 2008 году обещание может воплотиться сейчас... На прошлой неделе министр Резников спросил нашу небольшую группу американских экспертов о политике открытых дверей НАТО. Он сказал: "Где эти двери, мы их не видим". В Вильнюсе мы должны их увидеть. Я так считаю", – сказал Тейлор.