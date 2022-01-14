Экс-посол Польши: кибератака на правительственные сайты – очередная попытка РФ разрушить украинско-польские отношения

Об этом бывший дипломат сказал в комментарии Укринформу.

"Нынешняя кибератака является попыткой сделать в виртуальном измерении именно то, что практически делалось тогда, когда я был послом в Украине: разорение памятников, обстрел из гранатомета генконсульства Польши в Луцке и т.д.",- отметил Пекло.

Экс-посол напомнил также об актах вандализма в отношении польских памятников в Кракове и подобных провокациях на Лычаковском кладбище во Львове в прошлом 2021 году.

Пекло выразил мнение, что такие действия со стороны РФ систематические, и они имеют целью ухудшить статус украинцев, в частности в польском обществе.

"Думаю, что есть определенная симметрия в действиях, а потому можно ожидать соответствующих попыток каких-то действий со стороны российской агентуры в Польше, которая функционирует здесь, как и повсюду на свете. Вероятнее всего, она будет использована, чтобы посеять какие-то антиукраинские настроения или вызвать недоверие к украинцам в польском обществе", - отметил Пекло.

Экс-дипломат подчеркнул, что мишень РФ не только Украина, но и Польша, ведь она поддерживает украинские евроатлантические устремления. Подтверждением тому является гибридная атака против Польши на границе с Беларусью. По мнению Пекло, Лукашенко не согласился на эту гибридную агрессию без поддержки Москвы.

Экспосол заявил, что атаки РФ будут продолжаться, ведь недавние переговоры с Западом были неудачными для Путина, и он хочет мстить.

"После унижения Путина и отказов выполнить его требования в Женеве и Брюсселе, он выставил себя на посмешище и хочет мстить. Это будут резкие и многоуровневые действия, направленные против всех возможных альянсов Украины с другими странами", - сказал Ад.