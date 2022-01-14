Экс-посол Польши: кибератака на правительственные сайты – очередная попытка РФ разрушить украинско-польские отношения
Бывший посол Польши в Украине Ян Пекло назвал кибератаку на украинские правительственные сайты в пятницу, 14 января, очередной провокацией Российской Федерации, направленной против украинско-польских отношений и украинских партнеров
Об этом бывший дипломат сказал в комментарии Укринформу.
"Нынешняя кибератака является попыткой сделать в виртуальном измерении именно то, что практически делалось тогда, когда я был послом в Украине: разорение памятников, обстрел из гранатомета генконсульства Польши в Луцке и т.д.",- отметил Пекло.
Экс-посол напомнил также об актах вандализма в отношении польских памятников в Кракове и подобных провокациях на Лычаковском кладбище во Львове в прошлом 2021 году.
Пекло выразил мнение, что такие действия со стороны РФ систематические, и они имеют целью ухудшить статус украинцев, в частности в польском обществе.
"Думаю, что есть определенная симметрия в действиях, а потому можно ожидать соответствующих попыток каких-то действий со стороны российской агентуры в Польше, которая функционирует здесь, как и повсюду на свете. Вероятнее всего, она будет использована, чтобы посеять какие-то антиукраинские настроения или вызвать недоверие к украинцам в польском обществе", - отметил Пекло.
Экс-дипломат подчеркнул, что мишень РФ не только Украина, но и Польша, ведь она поддерживает украинские евроатлантические устремления. Подтверждением тому является гибридная атака против Польши на границе с Беларусью. По мнению Пекло, Лукашенко не согласился на эту гибридную агрессию без поддержки Москвы.
Экспосол заявил, что атаки РФ будут продолжаться, ведь недавние переговоры с Западом были неудачными для Путина, и он хочет мстить.
"После унижения Путина и отказов выполнить его требования в Женеве и Брюсселе, он выставил себя на посмешище и хочет мстить. Это будут резкие и многоуровневые действия, направленные против всех возможных альянсов Украины с другими странами", - сказал Ад.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства . В Госспецсвязи заявили , что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года .
- МИД Польши осудил кибератаку против Украины.
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