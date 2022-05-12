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Главная война с Россией Экс-посол Пекина в Киеве впервые в Китае допустил поражение России в войне в Украине, - СМИ

Экс-посол Пекина в Киеве впервые в Китае допустил поражение России в войне в Украине, - СМИ

12 мая, 2022 четверг
18:28
война с Россией

Бывший посол Китая в Украине очень критически оценил вторжение России в Украину, отметив признаки поражения российских войск и угрозу для европейской безопасности повестки дня президента Путина относительно восстановления империи

Об этом сообщает Washington Post.

"Россия не только отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и информационную борьбу. А это значит, что это только вопрос времени, когда она будет окончательно повержена", - передает издание слова бывшего посла Китая в Украине Гао Юшена во время выступления на форуме в государственной Китайской академии общественных наук.

Гао также сказал, что желание Путина доминировать на территории бывшего СССР привело к тому, что Россия "неоднократно посягала на чужие территории и суверенитет", что является самой большой угрозой миру, безопасности и стабильности Евразии.

Washington Post указывает, что о выступлении посла написало гонконгское издание Phoenix, но спустя некоторое время эта публикация исчезла.

Отмечается, что позиция посла является "редким отклонением от официальной позиции Китая, не критикующего своего близкого дипломатического партнера", поскольку Пекин официально не поддерживает ни одну из сторон в войне.

Каденция Гао Юшена в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Украине длилась с 2005 по 2007 год.

  • Украинские эксперты отмечают, что сейчас Китай занимает нейтральную позицию в вопросе российской агрессии в Украине, получая экономическую выгоду. Но как только Россия начнет очевидно терпеть поражение, он превратится из партнера в хищника.

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Китай
нейтралитет
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