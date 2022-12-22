Экс-посол Мельник рассказал, как получил на орехи от Кулебы за фразу о "ливерной колбасе" в сторону Шольца
Отозванный посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, как Дмитрий Кулеба отреагировал на его сравнение Шольца с "обиженной ливерной колбасой"
Об этом сообщает "Главком".
Мельник признал, что высказывание было недопустимо для него как для дипломата, и рассказал о предупреждении от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Эпизод с "ливерной колбасой" - один из таких моментов, когда министр Дмитрий Кулеба мне показал "желтую карточку". И он здесь был прав, должен признать: это было не на пределе, или, пожалуй, уже за пределами фола. Впрочем у нас очень доверчивые личные отношения, которые я ценю. Так что я практически не оправдывался, признав ошибку", - сказал Мельник.
Экс-посол рассказал, что переезд из Германии, где он был послом почти восемь лет, дался сложно не только ему, но и его семье.
"Предоставленное мне президентом и министром время на собрание помогло не только, условно говоря, упаковать чемоданы. Хотя и это тоже для дипломатов важно, ведь это реально стресс, когда ты столько лет на одном месте, а потом быстро собираешься и уезжаешь. И чем старше человек, тем труднее это переживать. У меня позади три заграничные командировки, и каждая из них давалась все сложнее. Хочется уже какой-то стабильности, а ее все нет", - поделился Мельник.
Он отметил, что данные ему три месяца "позволили немного выдохнуть и подготовиться ментально к новому периоду жизни в Киеве".
- В начале мая Мельник подверг критике отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.
- Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.
- Позже посол Мельник принес извинения канцлеру Шольцу за "обиженную колбасу".
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