Экс-посол Мельник объяснил, почему Германия долгое время не хотела давать Украине оружие
Немцы не хотели видеть Украину полноправным субъектом, а украинцев – культурной нацией, поэтому долгое время медлили с предоставлением оружия для противодействия России
Об этом в интервью РБК-Украина высказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев – культурной нацией (Kulturnation), готовой бороться за свою государственность. Зато Россия для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о Путине", - сказал дипломат.
"Немцы уже сейчас мало-помалу готовятся к новому послевоенному миропорядку, и – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль", - добавил он.
По словам экспосла, немцев шокировала жестокость, которую россияне продемонстрировали в Украине, однако многие из них до сих пор считают РФ силой, которая и дальше будет иметь большое влияние на международной арене, поэтому "Берлин должен сохранять тонкий баланс в той вооруженной помощи, которая оказывается Украине". .
- Ранее правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Украины – из них €3,2 млрд в 2023 году.
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