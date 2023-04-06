Об этом в интервью РБК-Украина высказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Немцы нашу страну не хотели видеть полноправным субъектом, а украинцев – культурной нацией (Kulturnation), готовой бороться за свою государственность. Зато Россия для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о Путине", - сказал дипломат.

"Немцы уже сейчас мало-помалу готовятся к новому послевоенному миропорядку, и – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль", - добавил он.

По словам экспосла, немцев шокировала жестокость, которую россияне продемонстрировали в Украине, однако многие из них до сих пор считают РФ силой, которая и дальше будет иметь большое влияние на международной арене, поэтому "Берлин должен сохранять тонкий баланс в той вооруженной помощи, которая оказывается Украине". .