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Экс-полицейский и его знакомый передавали оккупантам информацию о позициях украинских военных в Харьковской области

31 июля, 2022 воскресенье
15:35
Криминал

В Харькове двое мужчин собирали информацию для оккупантов, они загружали видео о расположении ВСУ в российский телеграм-канал

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в телеграме.

Как говорится в сообщении, сотрудники прокуратуры задержали экс-полицейского и его товарища, которые снимали позиции украинских военных и передавали материалы оккупантам через телеграм-канал.

"Досудебным расследованием установлено, что 50-летний мужчина вместе со своим 46-летним знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест размещения украинских военных. После этого они разместили видео в пророссийском телеграм-канале, используемом спецслужбами страны-агрессора для проведение подрывной деятельности против Украины", - пишет пресс-служба.

Также говорится, что распространенную мужчинами информацию Генштаб ВСУ и другие уполномоченные госорганы не размещали в открытом доступе. Правоохранители сообщили мужчинам о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении ВСУ (статья 114-2, ч. 3 УК Украины).

"29 июля противоправная деятельность харьковчан прекращена. На следующий день им сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Управления СБУ Харьковской области.

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Украина
Харьков
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война с Россией
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