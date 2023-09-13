Экс-первую ракетку мира дисквалифицировали на 4 года за допинг
Румынскую теннисистку Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов
Об этом сообщает Международное агентство честной игры в теннисе .
Халеп признали виновной в употреблении роксадустата и несоответствии биологического паспорта. Румыния отказалась признавать вину и заявила, что будет оспаривать решение. Она настаивает, что запрещенный препарат попал в ее организм с пищевыми добавками.
31-летняя Симона Халеп была отстранена от соревнований в октябре 2022 года. Этот термин будет отнесен к дисквалификации, которая продлится до октября 2026 года и фактически означает для румынки завершение карьеры.
Кто такая Симона Халеп
Халеп стала первой ракеткой мира в октябре 2017 года и лидировала в рейтинге Женской теннисной ассоциации на протяжении 14 месяцев.
Румыния является победительницей двух турниров самой престижной серии Grand Slam - Ролан Гаррос-2018 и Уимблдона-2019. В общей сложности она выиграла 24 турнира WTA. За карьеру Симона Халеп заработала $40 млн призовых.
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