Экс-первую ракетку мира дисквалифицировали на 4 года за допинг

Об этом сообщает Международное агентство честной игры в теннисе .

Халеп признали виновной в употреблении роксадустата и несоответствии биологического паспорта. Румыния отказалась признавать вину и заявила, что будет оспаривать решение. Она настаивает, что запрещенный препарат попал в ее организм с пищевыми добавками.

31-летняя Симона Халеп была отстранена от соревнований в октябре 2022 года. Этот термин будет отнесен к дисквалификации, которая продлится до октября 2026 года и фактически означает для румынки завершение карьеры.

Кто такая Симона Халеп

Халеп стала первой ракеткой мира в октябре 2017 года и лидировала в рейтинге Женской теннисной ассоциации на протяжении 14 месяцев.

Румыния является победительницей двух турниров самой престижной серии Grand Slam - Ролан Гаррос-2018 и Уимблдона-2019. В общей сложности она выиграла 24 турнира WTA. За карьеру Симона Халеп заработала $40 млн призовых.