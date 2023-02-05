Экс первая ракетка Украины дошла до финала и показала лучший результат за 4 года
Украинка Леся Цуренко в финале турнира WTA в Таиланде проиграла китаянке Чжу Линь, но показала свой лучший результат за последние четыре сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 5 февраля, Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 136-е место, уступила Чжу Линь (54) со счетом 4:6, 4:6.
Цуренко вышла в финал турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) впервые с 2019 года. За карьеру 33-летняя украинка выиграла четыре турнира WTA. Ранее она владела званием первой ракетки Украины.
Турнир WTA в Таиланде
Хуахин, Таиланд
5 февраля
Финал
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 4:6, 4:6
- 30 января украинская теннисистка Ангелина Калинина поднялась на самую высокую в карьере позицию в рейтинге WTA и занимает в нем 31-е место.
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