Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 5 февраля, Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 136-е место, уступила Чжу Линь (54) со счетом 4:6, 4:6.

Цуренко вышла в финал турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) впервые с 2019 года. За карьеру 33-летняя украинка выиграла четыре турнира WTA. Ранее она владела званием первой ракетки Украины.

Турнир WTA в Таиланде

Хуахин, Таиланд

5 февраля

Финал

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 4:6, 4:6