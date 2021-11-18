Экс-первая ракетка мира пропала после того, как обвинила влиятельного политика в сексуальном насилии. Все подробности истории
Китайская теннисистка Пэн Шуай пропала после обвинений влиятельного политика Чжана Гаоли в сексуальном насилии
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт WTA .
Две недели назад Пэн Шуай раскритиковала бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли за сексуальное насилие. Теннисистка рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с влиятельным политиком.
После этого пост Пэн Шуай удалили с сайта Weibo, а теннисистка перестала появляться на публике.
Вчера, 17 ноября, китайский государственный новостной канал CGTN опубликовал электронное письмо от Пэн Шуай. В нем говорится, что все, что она говорила раньше, – это неправда. В сообщении указано, что теннисистка "отдыхает дома и все у нее хорошо".
Стив Саймон не верит, что это письмо написала Пэн Шуай. Глава WTA заявил, что сюжет CGTN "лишь укрепил опасения относительно судьбы и безопасности" спортсменки. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался с ней связаться. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что у Пэн все в порядке".
Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай – первый случай публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
35-летняя Пэн Шуай – китайская профессиональная теннисистка. Она занимала первое место в парном рейтинге WTA. Неоднократно выигрывала турниры WTA.
В 2013 году Шуай одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Письмо Пэн Шуай от телеканала CGTN:
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.63
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное