Экс-первая ракетка мира пропала после того, как обвинила влиятельного политика в сексуальном насилии. Все подробности истории

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт WTA .



Две недели назад Пэн Шуай раскритиковала бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли за сексуальное насилие. Теннисистка рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с влиятельным политиком.



После этого пост Пэн Шуай удалили с сайта Weibo, а теннисистка перестала появляться на публике.



Вчера, 17 ноября, китайский государственный новостной канал CGTN опубликовал электронное письмо от Пэн Шуай. В нем говорится, что все, что она говорила раньше, – это неправда. В сообщении указано, что теннисистка "отдыхает дома и все у нее хорошо".



Стив Саймон не верит, что это письмо написала Пэн Шуай. Глава WTA заявил, что сюжет CGTN "лишь укрепил опасения относительно судьбы и безопасности" спортсменки. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался с ней связаться. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что у Пэн все в порядке".



Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай – первый случай публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.



35-летняя Пэн Шуай – китайская профессиональная теннисистка. Она занимала первое место в парном рейтинге WTA. Неоднократно выигрывала турниры WTA.



В 2013 году Шуай одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.



Письмо Пэн Шуай от телеканала CGTN:

China tenis star Peng Shuai имеет электронную почту к Steve Simon, WTA Chairman & CEO, CGTN был учтен. Электронные сообщения: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021