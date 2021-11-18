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Экс-первая ракетка мира пропала после того, как обвинила влиятельного политика в сексуальном насилии. Все подробности истории

18 ноября, 2021 четверг
17:42
Спорт Пен Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай пропала после обвинений влиятельного политика Чжана Гаоли в сексуальном насилии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт WTA .

Две недели назад Пэн Шуай раскритиковала бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли за сексуальное насилие. Теннисистка рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с влиятельным политиком.

После этого пост Пэн Шуай удалили с сайта Weibo, а теннисистка перестала появляться на публике.

Вчера, 17 ноября, китайский государственный новостной канал CGTN опубликовал электронное письмо от Пэн Шуай. В нем говорится, что все, что она говорила раньше, – это неправда. В сообщении указано, что теннисистка "отдыхает дома и все у нее хорошо".

Стив Саймон не верит, что это письмо написала Пэн Шуай. Глава WTA заявил, что сюжет CGTN "лишь укрепил опасения относительно судьбы и безопасности" спортсменки. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался с ней связаться. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что у Пэн все в порядке".

Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай – первый случай публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.

35-летняя Пэн Шуай – китайская профессиональная теннисистка. Она занимала первое место в парном рейтинге WTA. Неоднократно выигрывала турниры WTA.

В 2013 году Шуай одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.

Письмо Пэн Шуай от телеканала CGTN:

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