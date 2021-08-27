Экс-переговорщик ЕС по Brexit заявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции
Экс-глава МИДа Франции, экс-еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что выдвигает кандидатуру в президенты Франции на выборах весной 2022 года
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года", - заявил Барнье.
По его словам, наступило "требовательное и серьезное время".
"Это опасный мир. Мы это видим сейчас в Кабуле. И это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, к которым они приводят в нашей стране", - продолжил Барнье.
Он сделал акцент "на множестве страданий и несправедливости".
"Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", - сказал политик.
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