Об этом сообщило издание Sky News.

В центральном уголовном суде Англии на прошлой неделе мужчина признал себя виновным по восьми из девяти обвинений, выдвинутых в соответствии с законом о государственной тайне. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября, когда прокуратура отказалась от девятого пункта обвинения.

Согласно выдвинутым обвинениям, Дэвид Смит общался с генерал-майором, военным атташе посольства РФ в Берлине Сергеем Чухуровым в период с 31 октября по 1 декабря 2020 года, и передавал ему секретные сведения, в том числе детали о деятельности, адресах и номерах телефонов разных сотрудников британского. посольства.

Эта информация, как утверждается, предназначалась для использования Россией во враждебных целях.

20 октября в Норвегии за съемки дроном задержали сына экс-директора РЖД Якунина.

25 октября полиция Норвегии задержала подозреваемого российского шпиона в арктическом городе Тромсе, выдававшего себя за гражданина Бразилии.