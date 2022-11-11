Экс-охранник посольства Британии в Германии признал, что шпионил в пользу России
Дэвид Смит, восемь лет работавший охранником посольства Великобритании в Германии, признал себя виновным в нарушении закона о государственной тайне и шпионаже в пользу РФ
Об этом сообщило издание Sky News.
В центральном уголовном суде Англии на прошлой неделе мужчина признал себя виновным по восьми из девяти обвинений, выдвинутых в соответствии с законом о государственной тайне. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября, когда прокуратура отказалась от девятого пункта обвинения.
Согласно выдвинутым обвинениям, Дэвид Смит общался с генерал-майором, военным атташе посольства РФ в Берлине Сергеем Чухуровым в период с 31 октября по 1 декабря 2020 года, и передавал ему секретные сведения, в том числе детали о деятельности, адресах и номерах телефонов разных сотрудников британского. посольства.
Эта информация, как утверждается, предназначалась для использования Россией во враждебных целях.
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