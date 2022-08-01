Экс-офицеру корвета "Тернополь" объявили подозрение за переход на сторону оккупантов в 2014 году
Государственное бюро расследований объявило о подозрении в государственной измене экс-командиру корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку, который сейчас проходит военную службу в России
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
По информации ГБР, экс-командиру штурманской боевой части корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку объявили о подозрении в государственной измене (статья 111, ч. 1 УК Украины).
"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь" офицер изменил присяге и перешел на сторону агрессора. В настоящее время он проходит военную службу в 36-й бригаде ракетных катеров балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации", - пишет ДБР.
Также в Бюро отмечают, что предателю грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.
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