Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По информации ГБР, экс-командиру штурманской боевой части корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку объявили о подозрении в государственной измене (статья 111, ч. 1 УК Украины).

"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь" офицер изменил присяге и перешел на сторону агрессора. В настоящее время он проходит военную службу в 36-й бригаде ракетных катеров балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации", - пишет ДБР.

Также в Бюро отмечают, что предателю грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Бывшему украинскому чиновнику, представителю команды Виктора Януковича, экс-вице-премьеру Сивковичу объявили подозрение в сотрудничестве с ФСБ.

Государственное бюро расследований вместе со столичной прокуратурой задержали одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА за требованиюе взятки.

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