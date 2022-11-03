Экс-офицеру корвета "Тернополь", обстреливающему Украину ракетами с российского корабля, сообщили о подозрении
Бывшему офицеру корвета "Тернополь", ныне обстреливающему украинские города ракетами с корабля армии РФ, сообщили о подозрении
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", в 2014 году перешедшему на сторону врага", - пишет прессслужба.
Сообщается, что после захвата российскими оккупантами воинской части в Севастополе злоумышленник отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность России. Он работает командиром боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников" и вводит данные для запуска ракет по украинским мирным городам.
За действие злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.
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