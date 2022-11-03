Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета "Тернополь", в 2014 году перешедшему на сторону врага", - пишет прессслужба.

Сообщается, что после захвата российскими оккупантами воинской части в Севастополе злоумышленник отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность России. Он работает командиром боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников" и вводит данные для запуска ракет по украинским мирным городам.

За действие злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.

22 сентября 2021 года Офис генпрокурора сообщил командиру 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Государственное бюро расследований вместе со столичной прокуратурой задержали одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА по требованию взятки.

1 августа Государственное бюро расследований объявило о подозрении в государственной измене экскомандиру корвета "Тернополь" Станиславу Походощуку, который сейчас проходит военную службу в России.

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