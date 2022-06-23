Экс-нардепу Партии регионов Маркову сообщили о подозрении в коллаборационизме
Правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграмме.
Экс-нардеп Партии регионов получил уведомление о подозрении в коллаборационизме.
"В марте 2022 г. он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемый был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "освободителях".
Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, включая федеральный телеканал при министерстве обороны РФ, отмечают правоохранители.
"В мае 2022 года фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины", - указала СБУ.
- Напомним, в Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу и депутатке из ОПЗЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.77
- Актуальное
- Важное