Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграмме.

Экс-нардеп Партии регионов получил уведомление о подозрении в коллаборационизме.

"В марте 2022 г. он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "освободителях".

Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, включая федеральный телеканал при министерстве обороны РФ, отмечают правоохранители.

"В мае 2022 года фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины", - указала СБУ.

Напомним, в Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу и депутатке из ОПЗЖ.

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