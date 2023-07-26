Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене
ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу - ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Об этом сообщает Государственное бюро расследований .
Отмечается, что депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду.
"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
ГБР пишет, что его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала России идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Бывшему народному депутату доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), что предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации следствия, Рабинович скрывается за границей, поэтому сообщения о подозрении осуществили путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.
Справочно. Вадим Рабинович – пророссийский политик, соглава запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, президент холдинга RC-Group и медийную Media International Group.
- 1 марта 2021 года нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображена Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток. В тот же день Служба безопасности отреагировала на это сообщение.
- 28 октября в Раде предложили лишить мандатов двух народных депутатов – Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского – в связи с прекращением гражданства Украины.
- 3 ноября Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.
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