Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

Отмечается, что депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, несшие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

ГБР пишет, что его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала России идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Бывшему народному депутату доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), что предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, Рабинович скрывается за границей, поэтому сообщения о подозрении осуществили путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Справочно. Вадим Рабинович – пророссийский политик, соглава запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. В 2014 году выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, президент холдинга RC-Group и медийную Media International Group.