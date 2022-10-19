Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

"При процессуальном руководстве прокуроров САП и детективов НАБУ уведомлено о подозрении в предложении неправомерной выгоды в особо крупном размере народному депутату Украины VIII созыва. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре этого года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому голове города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.

Вчера, 18 октября, он был задержан. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавим, что речь идет о 42-летнем экс-нардепе Максиме Мыкытасе.