Экс-нардепу Мыкытасю сообщили о подозрении за попытку дать взятку мэру Днепра
Бывшему народному избраннику Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена
Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры .
"При процессуальном руководстве прокуроров САП и детективов НАБУ уведомлено о подозрении в предложении неправомерной выгоды в особо крупном размере народному депутату Украины VIII созыва. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре этого года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому голове города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.
Вчера, 18 октября, он был задержан. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Добавим, что речь идет о 42-летнем экс-нардепе Максиме Мыкытасе.
- 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Мыкытасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Червоном хуторе.
- 22 октября Мыкытась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО.
- Впоследствии за Мыкытася внесли залог в 80 млн грн.
- 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
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