Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене

Об этом сообщают пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора .

По данным следствия, бывший народный депутат от запретной партии "Наши" использовал подконтрольный ему телеканал "НАШ" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

Отмечается, что в выступлениях и интервью подозреваемый распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости государства и необходимость выполнения договоренностей с РФ.

По данным следствия, экснардеп убеждал свою аудиторию в нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса Украины, ориентированного на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Эти публикации и видеозаписи активно распространяли пропагандисты в соцсетях.

"Таким образом он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ. Прежде всего, это касалось подачи ложной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятия на международной арене", - говорится в сообщении.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. После длительных экспертиз, инициированных Службой безопасности, удалось окончательно подтвердить факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружили наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Мураеву сообщили о подозрении по двум статьям УКУ:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Сейчас продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.