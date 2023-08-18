Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрение объявлено по ст. 436 и ч. 3 ст. 109 УК Украины.

"По данным следствия, бывший народный избранник в течение января-февраля 2022 года опубликовал в своем Telegram-канале материалы, содержащие публичные призывы к ведению агрессивной войны в Украине и изменение путем войны установленного в стране конституционного строя. Согласно выводу, экспертизы его выражения имеют пропагандистский характер, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения и содержат признаки информационного влияния, направленного на подрыв украинской государственности", – рассказали в ОГП.

Что известно о Киве

Народный депутат Украины IX созыва от запретной политической партии ОПЗЖ (2019-2022). Бывший член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности и экссоветник министра внутренних дел Арсена Авакова.

Политик уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения, сначала в Испанию, позже – в РФ. 6 марта 2022 тогдашняя генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала Киве подозрение в госизмене, а 10 марта суд заочно отправил нардепа под стражу по делу о госизмене. 15 марта его лишили мандата нардепа.

В апреле Кива попросил у президента РФ Путина политическое убежище.