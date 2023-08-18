Экс-нардепу Киве сообщили о подозрении за призывы к свержению конституционного строя
Находящемуся в РФ экс-нардепу Илье Киве сообщили о подозрении из-за призывов к ведению войны в Украине и изменении установленного в стране конституционного строя
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Подозрение объявлено по ст. 436 и ч. 3 ст. 109 УК Украины.
"По данным следствия, бывший народный избранник в течение января-февраля 2022 года опубликовал в своем Telegram-канале материалы, содержащие публичные призывы к ведению агрессивной войны в Украине и изменение путем войны установленного в стране конституционного строя. Согласно выводу, экспертизы его выражения имеют пропагандистский характер, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения и содержат признаки информационного влияния, направленного на подрыв украинской государственности", – рассказали в ОГП.
Что известно о Киве
Народный депутат Украины IX созыва от запретной политической партии ОПЗЖ (2019-2022). Бывший член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности и экссоветник министра внутренних дел Арсена Авакова.
Политик уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения, сначала в Испанию, позже – в РФ. 6 марта 2022 тогдашняя генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала Киве подозрение в госизмене, а 10 марта суд заочно отправил нардепа под стражу по делу о госизмене. 15 марта его лишили мандата нардепа.
В апреле Кива попросил у президента РФ Путина политическое убежище.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное