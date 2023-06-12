Экс-нардепу и руководителям концерна, поставлявшим продукцию ВПК РФ, избрана мера пресечения без права внесения залога
Поставщиков продукции российскому военно-промышленному комплексу и связанного с ними бывшего нардепа будут держать за решеткой без залога
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Бывшему народному депутату и руководителям концерна, который снабжал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявляет пресс-служба.
Сообщается, что подозреваемым избрали содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, 8 июня работники ДБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, который снабжал продукцией российский военно-промышленный комплекс даже после вторжения РФ в Украину.
По данным следствия, организовал преступную схему экс-нардеп – член Партии регионов. А деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.
У бывшего нардепа найдены книги и знаки отличия, прославляющие Россию. У него и у сообщников были паспорта РФ и договоры с врагом.
С 2014 года концерн экспортировал 95% своей продукции в РФ через фирмы-посредники. Общая стоимость поставленных комплектующих в РФ составила не менее 160 млн грн.
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