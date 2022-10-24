Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Следствие установило, что народный избранник, занимающий сейчас одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или съема гостиничного номера", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что на момент подачи этого заявления у нардепа уже была пригодная для проживания квартира в новостройке на Печерске в столице. Впрочем, нардеп продолжал в течение шести с половиной месяцев незаконно получать 117,65 тыс. гривен из бюджета Верховной Рады Украины.

В НАБУ добавляют, что всего разоблачили восемь нардепов за незаконное получение более 4,4 млн грн компенсации за жилье. По семи делам расследование закончено и направлено в Высший антикоррупционный суд, который принял решение в отношении шести нардепов.

"Пока что один обвинительный приговор - в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара - вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа - Александр Черненко и Александр Пресман - пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно. В целом нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет свыше 4,22 млн грн", - говорится в ведомстве.

Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о главе Счетной палаты и народном депутате 8 созыва Валерии Пацкане.

"Сообщили о подозрении руководителю Счетной палаты и народному депутату прошлого созыва Валерию Пацкану. Речь идет о событиях 2017-2018 годов. По данным следствия, в сентябре 2017 года он подал в Аппарат Верховной Рады заявление о компенсации за жилье, хотя к тому времени уже якобы имел в собственности квартиру в новостройке в Печерском районе Киева. В результате за более шести месяцев он незаконно получил 117,65 тыс. грн", - написали в пресс-службе.

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