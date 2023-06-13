Соответствующее видео опубликовало УНИАН.

Отмечается, что это произошло якобы из-за оскорбительных комментариев Черновола в соцсети в адрес невесты погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" Алины Михайловой.

Мужчины, бросившие экс-нардепа в бак, кричали "Позор!" И "Так будет с каждым предателем нашего государства". Одна из присутствующих отметила, что Чорновил оскорбляет достоинство людей, в частности, оскорбил женщину, "которая сейчас в Бахмуте, которая была любимой женщиной Да Винчи". Чорновил ответил, что "ее не обижал".

В частности, он указал в своем telegram, что "конкретно Михайлову" он не обижал.