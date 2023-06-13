Экс-нардепа Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак
Бывшего народного депутата Верховной Рады Тараса Чорновила назвали предателем украинского народа, облили зеленкой и бросили в мусорный бак
Соответствующее видео опубликовало УНИАН.
Отмечается, что это произошло якобы из-за оскорбительных комментариев Черновола в соцсети в адрес невесты погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" Алины Михайловой.
Мужчины, бросившие экс-нардепа в бак, кричали "Позор!" И "Так будет с каждым предателем нашего государства". Одна из присутствующих отметила, что Чорновил оскорбляет достоинство людей, в частности, оскорбил женщину, "которая сейчас в Бахмуте, которая была любимой женщиной Да Винчи". Чорновил ответил, что "ее не обижал".
В частности, он указал в своем telegram, что "конкретно Михайлову" он не обижал.
- Напомним, о гибели Да Винчи сообщил президент Зеленский 7 марта, воин получил смертельное ранение под Бахмутом.
- Художник-карикатурист Юрий Журавель посвятил новый рисунок погибшему за Бахмут Герою: он войдет в календарь "Знай наших".
- В пятницу, 10 марта, в столице простились с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на псевдо Да Винчи. Провести воина в последний путь пришли сотни людей.
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