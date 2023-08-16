Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, мошенничество, подделка , полученного преступным путем", – говорится в заявлении.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя свой политический пост, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продаже транспортных средств. Группа предприятий насчитывала более 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию на сумму 50 млн долларов.

Подозреваемый передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права в качестве обеспечения возврата кредитных средств. Однако, по истечении срока, он использовал сознательно поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства. Экспертиза подтвердила, что нанесен ущерб на сумму 1,1 млрд гривен.

В 2019 году в связи с объявлением в розыск обвиняемый начал скрываться на территории РФ.

В августе 2022 года, после того, как вооруженные силы РФ захватили часть территории страны, обвиняемый опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, сотрудничеству с оккупационными властями и коллаборационной деятельностью.

Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о Святаше

При президентстве Януковича Святаш был одним из самых влиятельных и богатых регионалов Харьковщины. В разные годы Дмитрий Святаш был директором и почетным президентом украино-латвийской корпорации ООО "Автоинвестстрой" (АИС), которое занималось импортом автомобилей.

13 августа 2022 года прокуратура передала в АРМА имущество соратника Виктора Януковича и бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша на сумму более 600 млн грн.

22 декабря бывшему народному депутату Дмитрию Святашу сообщили о подозрении и объявили в розыск после призывов украинцам получать паспорта России.

11 мая 2023 года Служба безопасности сообщила о подозрении трем бывшим нардепам от Партии регионов – Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову. Они поддержали и оправдывали вторжение России на территорию Украины.