Экс-нардепа Семенченко снова отправили под арест
Бывшему нардепу Семену Семенченко снова изменили меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной кампании
Об этом сообщается на странице Семенченко в Facebook.
Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.
Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.
Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения, которая была раньше.
Также он пообещал "выйти снова". Представители экс-нардепа готовятся к апелляции.
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