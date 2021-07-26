Экс-нардепа Семенченко снова отправили под арест

Об этом сообщается на странице Семенченко в Facebook.



Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.



Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.



Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения, которая была раньше.

Также он пообещал "выйти снова". Представители экс-нардепа готовятся к апелляции.

Напомним, ранее Семенченко заявил, что получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения.