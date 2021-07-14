Экс-нардепа Семенченко, на которого открыто три уголовных дела, перевели из СИЗО под домашний арест

Об этом сообщили на его странице в Facebook.



"Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест", - говорится в сообщении.



Впоследствии он опубликовал постановление суда.



Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организация теракта (обстрел канала "112 Украина").

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