Экс-нардепа Семенченко, на которого открыто три уголовных дела, перевели из СИЗО под домашний арест
Бывшего нардепа и экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко перевели из СИЗО под домашний арест
Об этом сообщили на его странице в Facebook.
"Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест", - говорится в сообщении.
Впоследствии он опубликовал постановление суда.
Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организация теракта (обстрел канала "112 Украина").
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