Экс-нардепа-регионала Маркова объявили в международный розыск
Бывшему нардепу от "Партии регионов" сообщили о подозрении еще по меньшей мере по 4 статьям и объявили в международный розыск
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Следователи Службы безопасности собрали дополнительную доказательную базу и сообщили о подозрении в новых преступлениях бывшему народному депутату от "Партии регионов", который в июне уже был обвинен в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленника подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, коллаборационной деятельности, пропаганде войны и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего по пяти статьям Уголовного кодекса.
"В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый эксперт, в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "освобождении", - информируют в СБУ.
Правоохранители провели необходимые экспертизы и следствия, подтверждающие, что в выступлениях подозреваемого есть факты взрывной деятельности против Украины.
Экс-нардеп был объявлен в международный розыск. Теперь злоумышленник не сможет уехать в цивилизованные страны.
СБУ и прокуратуре не указывают фамилию злоумышленника, но мы ранее сообщали, что правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову.
- Ранее в Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу и депутатке из ОПЗЖ.
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