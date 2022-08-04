Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Экс-нардеп Украины V и VI созывов признан виновным и осужден за совершение умышленного убийства (ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что подозреваемый организовал умышленное убийство главы наблюдательного совета АвтоКрАЗбанка. Преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов.

Как передает Офис генерального прокурора, таким образом народный избранник устранял конкурента в сфере предоставления банковских услуг, поскольку в то время был владельцем закрытого акционерного общества.

Также отмечается, что Киевским апелляционным судом пересматривается приговор Деснянского райсуда города Киева в отношении этого же бывшего народного депутата. Приговор был вынесен 7 августа 2020 года. В соответствии с ним мужчина был признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и бегстве из-под стражи (ч. 2 ст. 369 и ч. 2 ст. 393 УК Украины). Тогда его приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.