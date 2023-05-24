Экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Медведчука лишили статуса адвоката
Экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, 24 мая лишен статуса адвоката и соответственно права на адвокатскую деятельность
Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Роман Титикало.
"Медведчук больше не адвокат. Историческая справедливость состоялась. Дисциплинарная палата КГКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным (партнер адвокатского объединения "Правовой альянс", – ред.) жалобу и лишила Медведчука права на адвокатскую деятельность", - написал он.
Депутат отметил, что над этим он работал с 2016 года.
В то же время, глава КГКА Владимир Полищук подтвердил LIGA.net эту информацию, отметив, что 24 мая "приняли дисциплинарное решение по лишению его (Медведчука, — ред.) статуса адвоката".
Стоит отметить, что Медведчук - доктор юридических наук с 1997 года, имеет почетное звание Заслуженного юриста Украины. В 1980 году являлся адвокатом известного украинского писателя и диссидента Василия Стуса.
Напомним, что 21 сентября 2022 года Медведчука обменяли на пленных украинских защитников. В настоящее время он находится в России.
В сентябре 2022 г. суд окончательно запретил деятельность партии ОПЗЖ, одним из лидеров которой был Виктор Медведчук.
- В январе 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата. Также президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.
- В феврале стало известно, что Медведчук подал иск против Рады по признанию незаконной процедуры лишения его депутатского мандата.
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