Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Роман Титикало.

"Медведчук больше не адвокат. Историческая справедливость состоялась. Дисциплинарная палата КГКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным (партнер адвокатского объединения "Правовой альянс", – ред.) жалобу и лишила Медведчука права на адвокатскую деятельность", - написал он.

Депутат отметил, что над этим он работал с 2016 года.

В то же время, глава КГКА Владимир Полищук подтвердил LIGA.net эту информацию, отметив, что 24 мая "приняли дисциплинарное решение по лишению его (Медведчука, — ред.) статуса адвоката".

Стоит отметить, что Медведчук - доктор юридических наук с 1997 года, имеет почетное звание Заслуженного юриста Украины. В 1980 году являлся адвокатом известного украинского писателя и диссидента Василия Стуса.

Напомним, что 21 сентября 2022 года Медведчука обменяли на пленных украинских защитников. В настоящее время он находится в России.

В сентябре 2022 г. суд окончательно запретил деятельность партии ОПЗЖ, одним из лидеров которой был Виктор Медведчук.