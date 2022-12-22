Экс-нардепа от Партии регионов, призывавшего получать паспорта РФ, объявили в розыск
Бывшему народному депутату Дмитрию Святашу сообщили о подозрении и объявили в розыск после призывов украинцам получать паспорта России
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Дмитрий Святаш – представитель Харьковской ячейки партии регионов. От этой политсилы его пять раз избирали в парламент. После начала полномасштабного вторжения РФ тот публично поддерживал страну-спонсора терроризма и оправдывал оккупацию части восточных и южных районов Украины.
Следствие установило, что в августе этого года фигурант опубликовал на своей официальной странице в соцсети пропагандистский пост.
"В своем сообщении призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта. Таким образом, злоумышленник "гарантировал" гражданам лояльное отношение со стороны агрессора, а также обещал "списание" кредитных обязательств", - объясняет СБУ.
Также экс-нардеп от Партии регионов убеждал в якобы регулярном поступлении гумпомощи из России в захваченные районы Украины и восстановление разрушенной инфраструктуры.
Сообщается, что злоумышленник скрылся в РФ.
На основании собранных улик правоохранители подозревают фигуранта за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск.
Справка
При президентстве Януковича Святаш был одним из самых влиятельных и богатых регионалов Харьковщины.
В разные годы Дмитрий Святаш был директором и почетным президентом украино-латвийской корпорации ООО "Автоинвестстрой" (АИС), которое занималось импортом автомобилей.
13 августа прокуратура передала в АРМА имущество соратника Виктора Януковича и бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша на сумму более 600 млн грн. По данным следствия, он, несмотря на статус народного депутата, руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.
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