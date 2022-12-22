Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Дмитрий Святаш – представитель Харьковской ячейки партии регионов. От этой политсилы его пять раз избирали в парламент. После начала полномасштабного вторжения РФ тот публично поддерживал страну-спонсора терроризма и оправдывал оккупацию части восточных и южных районов Украины.

Следствие установило, что в августе этого года фигурант опубликовал на своей официальной странице в соцсети пропагандистский пост.

"В своем сообщении призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта. Таким образом, злоумышленник "гарантировал" гражданам лояльное отношение со стороны агрессора, а также обещал "списание" кредитных обязательств", - объясняет СБУ.

Также экс-нардеп от Партии регионов убеждал в якобы регулярном поступлении гумпомощи из России в захваченные районы Украины и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Сообщается, что злоумышленник скрылся в РФ.

На основании собранных улик правоохранители подозревают фигуранта за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск.

Справка

При президентстве Януковича Святаш был одним из самых влиятельных и богатых регионалов Харьковщины.

В разные годы Дмитрий Святаш был директором и почетным президентом украино-латвийской корпорации ООО "Автоинвестстрой" (АИС), которое занималось импортом автомобилей.

13 августа прокуратура передала в АРМА имущество соратника Виктора Януковича и бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша на сумму более 600 млн грн. По данным следствия, он, несмотря на статус народного депутата, руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.

15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесению залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн.

10 августа бывшему нардепу от "Партии регионов" Маркову сообщили о подозрении еще по меньшей мере по 4 статьям и объявили в международный розыск.

Кроме того, 8 декабря суд избрал меру пресечения экс-нардепу Александру Боруховичу (Грановскому), подозреваемому в создании преступной организации, и отправил под стражу с залогом 124 млн грн.

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