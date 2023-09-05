Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск
Экснардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявили в розыск. Его подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины
Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.
Согласно сообщению, Рабинович — "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".
Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место исчезновения не указано.
1 августа Печерский райсуд Киева избрал экснардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. По информации следствия, Рабинович скрывается за границей, поэтому сообщения о подозрении осуществили путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.
По данным следствия, депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропаганду. ДБР указывает, что его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала России идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 3 ноября 2022 Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Рабиновича.
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