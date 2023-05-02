Экс-нардеп Юринец: Германия принимает в ЕС решения по распределению финансов, поэтому позиции других стран по поддержке Украины будут зависеть от нее
Народный депутат Украины VIII созыва, экс-председатель украинской делегации в ПА НАТО Оксана Юринец заявила, что Германия принимает в ЕС решения по распределению финансов, поэтому позиции других стран о поддержке Украины будут зависеть от нее
Об этом она заявила в эфире Еспресо.
Юринец отметила, что с того момента, как Борис Писториус возглавил ведомство обороны Германии, количество помощи для Украины было увеличено.
Также она добавила, что Германия – это "ключевая страна в ЕС, которая принимает решения по распределению финансов и средств, поэтому поведение других стран будет напрямую зависеть от Германии".
Комментируя резолюцию Генассамблеи ООН, которую впервые поддержал Китай, она отметила, что в ней есть преамбула, в которой четко указано, что эта резолюция говорит об осуждении событий в Украине.
"Если за Китаем потянулись и другие страны, которые до этого никоим образом не поддерживали резолюции, касающиеся событий в Украине. И, собственно, это первая попытка, но это определенная наша победа даже при том, кто там может председательствовать. И, к сожалению, не реформированный Совбез ООН, к которому есть много вопросов. Но на сегодняшний день все течет, все меняется и процессы идут", - добавила она.
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Относительно секретной миротворческой миссии Папы Франциска Юринец отметила, что Венгрия стала "пророссийским прокси в центре Европы".
"Я надеюсь. что святейший отец будет говорить о том, что изменило бы позицию Венгрии. Более того, Ватикан часто говорит о том, что большая часть денег мира сконцентрирована у них в том числе. И я надеюсь, что начнут исправляться ошибки, которые были до того", - добавила она.
В частности, Юринец добавила, что сейчас начались процессы осознания угрозы Российской Федерации как агрессора, который не остановится только на Украине.
"К сожалению, гонка вооружений сейчас охватила и Европу и мир, сегодня все соревнуются за контракты, но сигнал по Китаю - это главное. Потому что надо говорить откровенно - это война дронов, беспилотников, и в этом контексте комплектующие, которые есть у Китая и Тайваня - это то, что нам очень сегодня необходимо", - отметила она.
- 26 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет представитель китайского правительства
- Также 26 апреля Зеленский назначил посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин.
- 2 мая Китай впервые проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, где Россия была названа агрессором. Ранее в таких голосованиях Китай высказывался против или воздерживался.
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