Экс-нардеп Семенченко, который находится в СИЗО, заявил, что объявит голодовку
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на арест экс-нардепа Семена Семенченко на 3 сентября
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
Причина переноса заседания: недоставка в суд материалов дела из суда первой инстанции.
Семенченко заявил, что следствие затягивает время, чтобы подать уже новое ходатайство о мере пресечения.
Он добавил, что по прибытии в СИЗО он напишет заявление об объявлении голодовки.
Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").
- 14 июля Семенченко перевели из СИЗО под домашний арест .
- 26 июля екснардепа снова отправили в СИЗО.
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