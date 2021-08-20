Экс-нардеп Семенченко, который находится в СИЗО, заявил, что объявит голодовку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

Причина переноса заседания: недоставка в суд материалов дела из суда первой инстанции.

Семенченко заявил, что следствие затягивает время, чтобы подать уже новое ходатайство о мере пресечения.

Он добавил, что по прибытии в СИЗО он напишет заявление об объявлении голодовки.



Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").

14 июля Семенченко перевели из СИЗО под домашний арест .

26 июля екснардепа снова отправили в СИЗО.