Экс-нардеп считает переход АЭС на американское ядерное топливо фактором, который поможет нам пройти зиму

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Еще недавно Украина зависела от России, получая российское ядерное топливо для производства электроэнергии на украинских атомных станциях. Долгое время проходил проект перехода с российского на американское топливо Westinghouse. Но до полномасштабного вторжения у нас только часть наших ядерных блоков была переведена на американское топливо, а другая часть оставалась на российском", - отметила экс-нардеп.

Виктория Войцицкая добавила, что у Украины был определенный запас российского ядерного горючего. Однако со временем мы столкнулись бы с ситуацией, что нам нечем заправлять наши ядерные реакторы. Поэтому благодаря тесному сотрудничеству с нашими американскими партнерами были найдены технические, инженерные решения, чтобы все украинские ядерные блоки перевести на американское топливо.

"И это очень позитивная новость, особенно в преддверии зимы. Ведь когда речь идет о достаточной генерации электроэнергии, мы все стали зависимы именно от наших атомных станций, от генераций наших ядерных реакторов. Безусловно, это огромный позитив для нас, который добавляет уверенности, что несмотря ни на что, мы пройдем эту зиму. С испытаниями, но мы ее пройдем", - подчеркнула Войцицкая.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения. Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

По состоянию на 31 августа в Украине уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.

13 сентября прессслужба Энергоатома сообщила, что в летний период был перевыполнен план выработки электроэнергии на 19%: за три месяца украинские атомные электростанции произвели 9,7 млрд кВт-ч.

14 сентября министерство обороны Великобритании информировало, что Энергоатом успешно устанавливает западные топливные сборки для атомных электростанций, генерирующих около половины электроэнергии в стране. Это позволяет Украине снизить свою зависимость от российского топлива.





