Экс-нардеп разоблачен в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов
Бывшего члена пророссийской партии ОПЗЖ и экс-нардепа уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а именно 60 млн грн
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
"БЭБ, при анализе сведений Государственной налоговой службы относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, установило, что доходы и расходы значительно различаются", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленник с 2001 по 2022 год работал на должностях в государственных органах разных уровней. А в 2018 году тот зарегистрировал собственность на ряд объектов недвижимости, в частности – гостиницу, многоэтажку, земельные участки.
"Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", – разъяснили в ведомстве.
Также после полномасштабной агрессии России злоумышленник согласился сотрудничать с захватчиками и вступил в должность "руководителя" оккупационной администрации Херсонской области.
Вероятно, речь идет о Владимире Сальдо.
- 6 сентября сотрудники Бюро экономической безопасности арестовали активы девяти предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн.
- Бюро экономической безопасности подозревает в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах ООО "Твоя беттинговая компания", которое имело лицензию на работу российского букмекера 1xBet в Украине.
- В Украине на сумму более 10 млрд грн арестовали 169 объектов недвижимости уклонявшегося от уплаты налогов экс-депутата госдумы России.
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