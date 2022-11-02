Экс-нардеп разоблачен в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

"БЭБ, при анализе сведений Государственной налоговой службы относительно источников и объемов полученных доходов фигуранта дела, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, установило, что доходы и расходы значительно различаются", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что злоумышленник с 2001 по 2022 год работал на должностях в государственных органах разных уровней. А в 2018 году тот зарегистрировал собственность на ряд объектов недвижимости, в частности – гостиницу, многоэтажку, земельные участки.

"Ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов данного лица за период с 2010 по 2018 годы почти на 310 млн грн, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы. Таким образом бюджет Украины недополучил более 60 млн грн от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", – разъяснили в ведомстве.

Также после полномасштабной агрессии России злоумышленник согласился сотрудничать с захватчиками и вступил в должность "руководителя" оккупационной администрации Херсонской области.

Вероятно, речь идет о Владимире Сальдо.

6 сентября сотрудники Бюро экономической безопасности арестовали активы девяти предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн.

Бюро экономической безопасности подозревает в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах ООО "Твоя беттинговая компания", которое имело лицензию на работу российского букмекера 1xBet в Украине.

В Украине на сумму более 10 млрд грн арестовали 169 объектов недвижимости уклонявшегося от уплаты налогов экс-депутата госдумы России.

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