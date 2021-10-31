Экс-нардеп Парасюк стал отцом
У бывшего народного депутата Владимира Парасюка родился сын
Об этом сам Парасюк сообщил в facebook.
По его словам, у него родился сын.
"Эмоции переполняют уже второй день. Хочется на весь мир делиться своей радостью - я стал папой! Мы стали родителями! Это невероятное ощущение! Жизнь стала еще ярче!
Боже, дай уму и силы воспитать правильно сына! Пусть он будет хорошим и сознательным человеком!", - написал Парасюк.
34-летний Владимир Парасюк был депутатом Верховной Рады VIII созыва. Его избрали народным депутатом жители Львовской области. На выборах 2014 он получил более 56% голосов в округе №122.
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