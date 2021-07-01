Экс-нардеп от Оппоблока Мураев заявил, что 2 июля передаст управление телеканалом "НАШ" трудовому коллективу

Об этом он заявил в эфире телеканала.

"С пятницы я полностью передаю все управление телеканала трудовому коллективу, редакции коллектива. Я перестаю заниматься медиаменеджментом, бизнесом", - сообщил Мураев.

От добавил, что канал будет предоставлять ему площадку для заявлений в дальнейшем.

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"Я уверен, что телеканал не откажет предоставить нам площадку, в каких бы городах мы не были", - заявил политик.