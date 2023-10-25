Экс-нардеп Никита подозревается в хищении 307 млн грн на оборонном заказе в 2018 году

Об этом информируют Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"25 октября 2023 года по согласованию с прокурором САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 307 млн грн средств Министерства обороны Украины народному депутату Украины VII созыва, его помощнику, а также директору подконтрольной компании, трем бывшим и действующим военнослужащим старшего и высшего офицерского состава" , – говорится в заявлении.

По данным следствия, в 2018 году народный депутат Украины заказал у своих компаний строительство защищенных складов для ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины до 2021 года на сумму около 3 млрд грн.

Нардеп хотел присвоить часть этих денег. Но ему препятствовали законы, позволявшие Минобороны выплачивать только 30% годового объема работ.

Чтобы добиться своей цели, нардеп и его помощник привлекли офицеров Вооруженных Сил Украины высшего и старшего ранга, которые помогли изменить постановления КМУ, позволявшие переводить аванс в размере 80% от стоимости контрактов.

Следствие заявляет, что в ноябре-декабре 2018 года Минобороны перечислило на счета компаний нардепа более 307 млн грн. Но строительство объекта, которое должно было укрепить оборону страны, так и не началось, а деньги были переведены на счета других компаний под контролем нардепа.

Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Дела Микитася

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экскомандующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Никита был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

20 октября стало известно, что Микитася арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.

1 ноября апелляционная палата ВАКС оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 млн грн.

А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт экс-нардепа Максима Микитася.

Экс-нардепа Максима Микитася, обвиняемого в предложении дать взятку мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей до 8 сентября, а также уменьшили размер залога до 20 млн грн.

В Высшем антикорсуде 21 июля состоялось очередное заседание по делу экснардепа Максима Микитася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра. Несколько дней назад он вышел из СИЗО.