Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Экс-нардеп Никита подозревается в хищении 307 млн грн на оборонном заказе в 2018 году

Экс-нардеп Никита подозревается в хищении 307 млн грн на оборонном заказе в 2018 году

25 октября, 2023 среда
15:49
Криминал

Бывшему нардепу и застройщику Максиму Микитасю инкриминируют завладение 307 миллионами гривен из Минобороны во время постройки складов в 2018 году

Об этом информируют Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"25 октября 2023 года по согласованию с прокурором САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 307 млн грн средств Министерства обороны Украины народному депутату Украины VII созыва, его помощнику, а также директору подконтрольной компании, трем бывшим и действующим военнослужащим старшего и высшего офицерского состава" , – говорится в заявлении.

По данным следствия, в 2018 году народный депутат Украины заказал у своих компаний строительство защищенных складов для ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины до 2021 года на сумму около 3 млрд грн.

Нардеп хотел присвоить часть этих денег. Но ему препятствовали законы, позволявшие Минобороны выплачивать только 30% годового объема работ.

Чтобы добиться своей цели, нардеп и его помощник привлекли офицеров Вооруженных Сил Украины высшего и старшего ранга, которые помогли изменить постановления КМУ, позволявшие переводить аванс в размере 80% от стоимости контрактов.

Следствие заявляет, что в ноябре-декабре 2018 года Минобороны перечислило на счета компаний нардепа более 307 млн грн. Но строительство объекта, которое должно было укрепить оборону страны, так и не началось, а деньги были переведены на счета других компаний под контролем нардепа.

Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Дела Микитася

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экскомандующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Никита был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

20 октября стало известно, что Микитася арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.

1 ноября апелляционная палата ВАКС оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 млн грн.

А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт экс-нардепа Максима Микитася.

Экс-нардепа Максима Микитася, обвиняемого в предложении дать взятку мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей до 8 сентября, а также уменьшили размер залога до 20 млн грн.

В Высшем антикорсуде 21 июля состоялось очередное заседание по делу экснардепа Максима Микитася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра. Несколько дней назад он вышел из СИЗО.

Новости
НАБУ
Военные новости
Читайте также:
Автор Вадим Денисенко
27 октября, 2023 пятница
Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер"?
россійська ракета Х-101
27 октября, 2023 пятница
В Defense Express объяснили, почему РФ прекратила использование дальнобойной авиации и применение ракет Х-101 для атак по Украине
У містах України дружини військових провели пікети з вимогою демобілізації
27 октября, 2023 пятница
В городах Украины жены военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово.
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
18:49
Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
18:42
Эксклюзив
"Ситуация на десятилетия, постоянно находим взрывчатку": глава Изюмского РВА рассказал о разминировании территории
18:42
РФ атаковала с беспилотника Михайловку на Херсонщине: ранены супруги
18:35
Эксклюзив
Это наезд на местное самоуправление: политолог Бобыренко об обысках у и.о. мэра Сум и и.о. мэра Чернигова
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV