Экс-нардеп Микитась арестован с правом внесения 260 млн грн залога по делу предложения взятки мэру Днепра
Бывшего народного избранника Максима Микитася арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога по делу предложения взятки мэру Днепра
Об этом информирует Укринформ.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю - арест с возможностью внесения 260 млн грн залога. Речь идет о деле предложения €22 млн взятки мэру Днепра Филатову за право на строительство метрополитена.
"Суд постановил: применить к подозреваемому Микитасю Максиму Викторовичу меру пресечения содержание под стражей на срок 60 суток, до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых минимумов для граждан, что составляет 260 миллионов гривен", - объявил следственный судья Виталий Дубас.
Если за Микитася внесут залог, экс-нардеп обязан сдать загранпаспорт, не выезжать из Киевской области без разрешения следователя, не общаться со свидетелями по делу, а также должен носить электронное средство контроля.
Сообщается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Подгорец ходатайствовал в Высший антикоррупционный суд об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
- 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
- 22 октября Микитась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО.
- Впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.
- 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
- 19 октября бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.
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