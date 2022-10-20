English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Экс-нардеп Микитась арестован с правом внесения 260 млн грн залога по делу предложения взятки мэру Днепра

Экс-нардеп Микитась арестован с правом внесения 260 млн грн залога по делу предложения взятки мэру Днепра

20 октября, 2022 четверг
19:58
Криминал

Бывшего народного избранника Максима Микитася арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога по делу предложения взятки мэру Днепра

Об этом информирует Укринформ.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю - арест с возможностью внесения 260 млн грн залога. Речь идет о деле предложения €22 млн взятки мэру Днепра Филатову за право на строительство метрополитена.

"Суд постановил: применить к подозреваемому Микитасю Максиму Викторовичу меру пресечения содержание под стражей на срок 60 суток, до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых минимумов для граждан, что составляет 260 миллионов гривен", -  объявил следственный судья Виталий Дубас.

Если за Микитася внесут залог, экс-нардеп обязан сдать загранпаспорт, не выезжать из Киевской области без разрешения следователя, не общаться со свидетелями по делу, а также должен носить электронное средство контроля.

Сообщается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Подгорец ходатайствовал в Высший антикоррупционный суд об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

  • 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн  Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
  • 22 октября Микитась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО.
  • Впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.
  • 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
  • 19 октября бывшему народному избраннику Максиму Микитасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Днепр
Читайте также:
19 октября, 2022 среда
Актриса Сопонару о выезде Олега Винника за границу: "Говорят, он болен, не верю, что он непорядочный"
Верховна Рада
18 октября, 2022 вторник
Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовец
20 октября, 2022 четверг
Прецедент Дерипаски: будет ли так с каждым
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.02
    Покупка 40.02
    Продажа 40.78
  • EUR
    Покупка 38.38
    Продажа 39.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
20 октября
20:04
OPINION
Иранские дроны и ботинок Хрущова
20:03
Британия поддержала санкции ЕС против Ирана за поставку России дронов-камикадзе
19:56
Минобороны Великобритании передаст Украине 25 тыс. комплектов зимней формы
19:42
Россияне усложнили выезд из оккупированной Херсонщины после проведения псевдореферендума, - мэр Каховки
19:30
Эксклюзив
Борис Джонсон
"В случае избрания Джонсона помощь Украине усилят": эксперт-международник Брайлян назвал главных кандидатов в премьеры Британии
19:25
"Полроты погибло, только один до нас дошел": оккупанты жалуются на военное руководство - перехват
19:12
Украинский посол первым из дипломатов вручил верительные грамоты новому королю Чарльзу ІІІ
19:08
Польша и страны Балтии разработали новый пакет санкций против России
18:54
Порошенко в эфире CNN призвал США и Израиль дать Украине средства ПВО и ПРО: речь идет о защите гражданской инфраструктуры и людей
18:53
Из более 4500 производств о госизмене и коллаборационизме только 11% дошли до суда, - ЧЕСНО
18:46
ПВО
Эффективность украинских ПВО сейчас на уровне 64%, - Генштаб
18:27
Эксклюзив
Влияние погодных условий на вражеские беспилотники исключать не стоит, - военный эксперт Киричевский
18:25
"Путин устал и за ненадобностью отменил законы": российские эксперты о введении частичного военного положения в РФ
18:21
OPINION
Блэкаут
18:17
"Военное положение" Путина - это подготовка мобилизации": мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий
18:12
Разведка США оценила возможности ВСУ для наступления и освобождения Херсона и восточных территорий
18:04
Обновлено
Президент Швейцарии посетил деоккупированные Бородянку и Иванков и встретился с Зеленским
17:58
Украинцы основали почти 10 тысяч предприятий в Польше с 24 февраля
17:57
Россия мобилизовала на войну с Украиной около 200 тыс. человек, - Маляр
17:57
В Лимане завершена эксгумация на крупнейших захоронениях: обнаружено 146 тел
17:41
В Киеве заработали еще два заведения McDonald's
17:35
Примет участие в выборах: Борис Джонсон является фаворитом на должность нового премьера Великобритании
17:30
Укрэнерго предупредило об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
17:28
Сергей Жадан
Сергей Жадан получил польскую премию за вклад в борьбу за права человека
17:24
Для противодействия российским ударным дронам в Нацгвардии создали более 250 огневых и около 130 мобильных групп.
17:19
Эксклюзив
На аэродромах Беларуси уже 6 Миг-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", - помощник командующего ОС ВСУ Силкин
17:14
Унижение, издевательство, истязание: в Германии покажут украинский художественный фильм "Отблеск" об ужасах в российском плену
17:12
44 дня: премьерство Лиз Трасс оказалось кратчайшим в истории Великобритании
17:09
В Геленджике в школе без предупреждения росгвардия провела "антитеррористические" учения с захватом заложников и стрельбой
17:01
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией
16:46
Угроза возобновления россиянами наступления на северном фронте растет, - Генштаб
16:45
Штайнмайер пообещал поддержку Украины по ПВО и восстановлению инфраструктуры
16:36
Украина наградила компанию Netflix "Отличием мира"
16:21
Министр обороны Британии внезапно взлетал в Вашингтон. Эксперты считают, что визит связан с ситуацией в Украине
16:21
"Перечень обвинений абсурден": ведущая "Интера" Даугуле отрицает упреки в распространении российских нарративов
16:12
OPINION
Деменции Путина вводят его в заблуждение
16:12
Разговоры о применении ядерного оружия могут быть связаны с психологическим состоянием Путина, - эксперт
16:05
Нидерланды поддержали создание спецтрибунала в Гааге по агрессии РФ против Украины
15:58
Обновлено
Лиз Трасс
Премьер Британии Трасс объявила об отставке
15:46
Энтони Блинкен
У Путина нет интереса к дипломатическому решению войны в Украине, - Энтони Блинкен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV