Экс-нардеп Гопко: нужно убеждать западных политиков, что ускорение победы Украины в их интересах

Об этом в эфире Еспресо заявила бывшая народная депутат Анна Гопко.

"Восемь лет западных усилий помочь Украине выиграть войну не принесли победы, а наоборот – принесли геноцид. Это видели страны глобального Юга, поэтому Западу и западным политикам нужна победа", – сказала она.

Гопко добавила, что наша задача – ездить в страны, где будут выборы (США, Британия, будут выборы в Европарламент) и объяснять, чтобы они давали скорее больше оружия.

"Ведь тогда они смогут взять это на флаг и сказать, что они дали оружие и это повлияло на ход войны. Все инвестиции в коллективную безопасность должны ассоциироваться с ними через помощь Украине. А не рассказывать, что так помогали и нужно садиться за стол переговоров. Надо ездить и убеждать в том, что ускорение победы Украины в избирательных, электоральных интересах политиков, которые помогали нам", - подытожила экс-нардеп.