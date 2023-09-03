Экс-нардеп Гопко: нужно убеждать западных политиков, что ускорение победы Украины в их интересах
Помощь Украине, если она ускорится и станет победой - в избирательных, электоральных интересах политиков, которые помогали нам
Об этом в эфире Еспресо заявила бывшая народная депутат Анна Гопко.
"Восемь лет западных усилий помочь Украине выиграть войну не принесли победы, а наоборот – принесли геноцид. Это видели страны глобального Юга, поэтому Западу и западным политикам нужна победа", – сказала она.
Гопко добавила, что наша задача – ездить в страны, где будут выборы (США, Британия, будут выборы в Европарламент) и объяснять, чтобы они давали скорее больше оружия.
"Ведь тогда они смогут взять это на флаг и сказать, что они дали оружие и это повлияло на ход войны. Все инвестиции в коллективную безопасность должны ассоциироваться с ними через помощь Украине. А не рассказывать, что так помогали и нужно садиться за стол переговоров. Надо ездить и убеждать в том, что ускорение победы Украины в избирательных, электоральных интересах политиков, которые помогали нам", - подытожила экс-нардеп.
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