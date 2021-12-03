Экс-нардеп Доний об активизации дел по бизнесу Ахметова: это глупые вещи якобы для поддержки Зеленского, которые играют против него

Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Что касается путчей и уголовных дел - это понятно, что это не наша война. С одной стороны, в Украине есть проблема с монополизацией экономики. На верхней ступени - это так называемый олигархат. Антимонопольный комитет не работает, хотя он абсолютно под президентской вертикалью. Он назначает руководителя, а затем по представлению Верховной Рады - 8 уполномоченных", - сказал Доний.



Он добавил, что вместе с проблемой олигархата также существует проблема политической монополии.



"Пока телеканалы Рината Ахметова не приглашали оппозиционных к власти политиков и журналистов, то с ним были хорошие отношения. В настоящее время Ахметов воспринимается как оппозиционер, как человек, предоставляющий площадку оппозиции, и соответственно внезапно 200 дел. Это глупые вещи, якобы для поддержки Зеленского, играют против него", - подытожил экс-нардеп.



Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что получил информацию от разведки о подготовке госпереворота, который якобы должен был состояться 1 декабря. При этом Зеленский заявил, что якобы мятежники обсуждали возможность вовлечь в "госпереворот" Рината Ахметова.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что активизирует уголовные производства по активам "владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики", который, по словам главы ОГП, нанес государству миллиардный ущерб