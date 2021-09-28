Экс-нападающий "Шахтера" нашел необычный вариант продолжения карьеры

Об этом сообщает Prosport .



По информации источника, румынский ЧФР "Клуж" уже достиг соглашения с аргентинским форвардом Феррейрой. Вскоре клуб должен официально объявить о трансфере игрока.



ЧФР "Клуж" выступает в Лиге конференций. Последние 4 сезона клуб побеждал в чемпионате Румынии и лидирует в текущем розыгрыше турнира.

Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".

В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.

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