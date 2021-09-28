Экс-нападающий "Шахтера" нашел необычный вариант продолжения карьеры
Экс-форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра перейдет в румынский "Клуж"
Об этом сообщает Prosport .
По информации источника, румынский ЧФР "Клуж" уже достиг соглашения с аргентинским форвардом Феррейрой. Вскоре клуб должен официально объявить о трансфере игрока.
ЧФР "Клуж" выступает в Лиге конференций. Последние 4 сезона клуб побеждал в чемпионате Румынии и лидирует в текущем розыгрыше турнира.
Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".
В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.
- В феврале португальская "Бенфика" расторгла контракт с Факундо Феррейрой.
- После этого Феррейра стал игроком испанской "Сельты".
- 25 февраля Феррейра вспомнил период своих выступлений за "Шахтер" и начало войны в Донбассе в 2014 году.
- 7 сентября стало известно, что экс-форвард донецкого "Шахтера" Феррейра может продолжить карьеру в английском "Ноттингем Форест" .
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