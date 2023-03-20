Экс-начальнику Управления СБУ в Харьковской области грозит пожизненное заключение за взрывную деятельность против Украины
Перед судом за госизмене предстанет экс-начальник Управления СБУ в Харьковской области: ему грозит пожизненное заключение
Об этом сообщили в понедельник, 20 марта, в telegram-канале Государственного бюро расследований
Отмечается, что чиновник накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления на территорию Украины вооруженных сил РФ. Но вместо организации работы по противодействию врагу, он занялся саботажем.
"Считая, что наступление будет успешным и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями РФ, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, причинившей ущерб обороноспособности и государственной безопасности", - отмечает Государственное бюро расследований.
В частности, он организовал попытку отстранения Председателя Харьковской ОВА от выполнения возложенных на него обязанностей. Целью этого акта было воспрепятствовать осуществлению руководителем ХОВА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе.
Также он через СМИ дискредитировал действующую власть Харькова и области, предоставляя ложную информацию. Пытался парализовать и органы безопасности региона – для этого он препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны региона.
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Кроме того, умышленно не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу УСБУ в Харьковской области покинуть административное помещение УСБУ и территорию Харькова.
Также сообщается, что он намеренно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих.
Бывший руководитель УСБУ в Харьковской области подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины.
Ему грозит пожизненное заключение. После ознакомления стороной защиты дело будет передано в суд.
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