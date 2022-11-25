Экс-начальников управления КГГА подозревают в растрате госимущества почти на 267 млн грн
Двоих бывших начальников управления Киевского горсовета подозревают в злоупотреблении служебным положением за изъятие из госсобственности имущества стоимостью около 267 млн грн
Об этом информируют в Офисе генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве прокуроров еще двум бывшим начальникам главного управления коммунальной собственности города Киева исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением", – пишет пресс-служба.
Следствие установило, что подозреваемые подписывали приказы об оформлении на частников права коллективной собственности на недвижимость. Действуя в интересах Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных ей юридических лиц, при отсутствии документов злоумышленники руководили "бизнесом".
В результате из государственной собственности выбыли 12 объектов недвижимости - имущественные комплексы общей стоимостью почти 267 млн грн площадью более 47 347 тыс. м. кв., среди которых "Октябрьский дворец", учебно-спортивная база "Святошин" и гостиница "Дружба" .
"В рамках расследования в уголовном производстве установлено, что должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравница", ЧАО "Укрпрофтур" и других подконтрольных им юридических лиц с 1992 года по настоящее время, действуя по предварительному сговору группой лиц, осуществляют незаконное присвоение и отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, которые находятся в их отдании", - разъяснили в прокуратуре.
Таким образом государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
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