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Экс-начальников управления КГГА подозревают в растрате госимущества почти на 267 млн грн

25 ноября, 2022 пятница
11:54
Криминал КМДА

Двоих бывших начальников управления Киевского горсовета подозревают в злоупотреблении служебным положением за изъятие из госсобственности имущества стоимостью около 267 млн грн

Об этом информируют в Офисе генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве прокуроров еще двум бывшим начальникам главного управления коммунальной собственности города Киева исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением", – пишет пресс-служба.

Следствие установило, что подозреваемые подписывали приказы об оформлении на частников права коллективной собственности на недвижимость. Действуя в интересах Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных ей юридических лиц, при отсутствии документов злоумышленники руководили "бизнесом".

В результате из государственной собственности выбыли 12 объектов недвижимости - имущественные комплексы общей стоимостью почти 267 млн грн площадью более 47 347 тыс. м. кв., среди которых "Октябрьский дворец", учебно-спортивная база "Святошин" и гостиница "Дружба" .

"В рамках расследования в уголовном производстве установлено, что должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравница", ЧАО "Укрпрофтур" и других подконтрольных им юридических лиц с 1992 года по настоящее время, действуя по предварительному сговору группой лиц, осуществляют незаконное присвоение и отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, которые находятся в их отдании", - разъяснили в прокуратуре.

Таким образом государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

  • 9 ноября БЭБ и СБУ проводили обыски в помещении Укрнефти, компанию подозревают в неуплате более 700 млн. грн налогов.
  • 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
  • Министру образования Украины времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику 22 ноября объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

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