Об этом сообщила СБУ в телеграмме.

Так, правоохранители разоблачили эксчельника департамента госзакупок Минобороны на растрате более 100 млн грн государственных средств.

"По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежиллетов на более чем 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилеты и не могут должным образом защитить украинских воинов", - отметили в СБУ.

Да, сейчас ему объявили о подозрении по статьям УКУ:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает заключение сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, 25 января сообщалось , что уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

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